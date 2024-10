Defensa del ministro Sergio Muñoz afirma que "se juzgó a dos personas por la conducta de una"

El abogado del ministro Sergio Muñoz, Jorge Correa Sutil, insistió en su reclamo por la modalidad de la acusación constitucional que afecta a su defendido, acusando que “se juzgó a dos personas por la conducta de una”, debido a que en un mismo libelo se está acusando a la ministra Ángela Vivanco, pero por hechos distintos.

“En un ardid ingenioso, pero muy negativo para la estabilidad institucional de Chile, se pegaron artificialmente dos acusaciones por conductas que no tienen ninguna conexión entre ellas. La mala noticia de hoy es que la Cámara aceptó este ardid, no separando las votaciones y rechazando la cuestión previa”, dijo.

“Luego de eso, se juzgó a dos personas por la conducta de una y naturalmente ese resultado era más que previsible. Confiamos en que en el Senado, donde se va a juzgar a Sergio Muñoz por sus conductas, la acusación será rechazada”, agregó.

Junto con eso, insistió en sus tesis respecto a que la acusación conjunta atenta contra los derechos humanos de su defendido.

“Yo sostuve que acusar a dos personas por conductas distintas e inconexas entre sí en una misma acusación infringía el debido proceso y el derecho a defensa: esos son dos derechos humanos. Por lo tanto, haber aceptado que se juntaran estas dos acusaciones es, sin duda, un acto de violación de los derechos humanos”, subrayó.

Ya en el fondo del asunto, sostuvo, que el juez Muñoz “no incumplió ninguno de sus deberes. El deber de confidencialidad de los fallos no lo incumplió porque no hay antecedentes que prueben eso, los antecedentes que se entregaron no son verosímiles y están entregados por una persona que no es imparcial respecto de eso, porque la empresa de la cual es dependiente obtuvo una enorme ganancia con esa declaración”.

En cuanto a la segunda acusación, relativa a las conductas de la hija, “no puede haber notable abandono de deberes porque no hay ningún deber del juez Muñoz de corregir disciplinariamente a su hija”.

La acusación será presentada ante el Senado por la comisión conformada por los jefes de las bancadas de RN, Ximena Ossandón; UDI, Gustavo Benavente; y Evópoli, Jorge Guzmán.

Cabe mencionar que la ministra Ángela Vivanco está siendo juzgada por las faltas en el ejercicio de sus labores como jueza, las que la tienen enfrentando un proceso disciplinario al interior de la Corte Suprema.

En el caso del ministro Sergio Muñoz, la acusación se basa en una falta de probidad, por la revelación presunta de información reservada a su hija, la jueza Graciel Muñoz; y por omitir denuncia con motivo de la realización de teletrabajo desde el extranjero en contexto de pandemia.

PURANOTICIA