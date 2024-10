Defensa del general (r) Rozas califica a la formalización como “injusta”, “arbitraria” y “sin contexto”

Durante una nueva jornada de la audiencia de formalización de los generales (r) Ricardo Yáñez, Diego Olate y Mario Rozas, la defensa de este último, liderada por la abogada Susana Borzutzky, sostuvo la formalización de su cliente es “injusta”.

“Mario Rozas actuó, supervisó y controló para detener la violencia y el caos, y restablecer el orden público, siempre con miras y en cumplimiento a los derechos humanos”, dijo la profesional junto con acusar que tanto la fiscalía como los querellantes “han omitido y olvidado deliberadamente”, hechos y circunstancias que deben tenerse presente antes de acusar a Rozas.

“Deliberadamente se ha omitido, incumpliendo el deber de objetividad a la Fiscalía y los querellantes han silenciado, para fortalecer su teoría del caso, el contexto, el período. Nuestro representado, don Mario Rozas, se le ha formalizado por omisión. Sin contexto, no hay justicia”, reclamó Borzutzky.

Junto con ello, calificó la formalización como “injusta” y “arbitraria”, aunque admitió que hubo “excesos”.

“Lamentablemente sabemos que hubo excesos, sabemos que hubo mal uso de la escopeta antidisturbios y la carabina lanza gases, pero también sabemos que don Mario Rozas no se encontraba en el lugar, no tenía el cómo impedir aquellos abusos”, argumentó.

La fiscalía está “incumpliendo su principio de objetividad”, insistió al no exponer parte de las medidas “efectivamente adoptada” por el entonces general director Mario Rozas.

“Se infringe el principio de legalidad puesto que no existe, como lo comenta don Felipe Barruel, el delito de responsabilidad del alto mando”, destacó la profesional, agregando que Mario Rozas no estaba en los 228 sitios de suceso y que solo cinco de estos están acreditados, por lo que no es válida la formalización del general (r).

PURANOTICIA