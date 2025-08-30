Defensa del fiscal Palma confía en su absolución frente a la querella de capítulos

El defensor penal público de Aysén, Jorge Moraga, afirmó que su representado, el suspendido fiscal Carlos Palma, será absuelto de la querella de capítulos presentada en su contra por violación de secreto en los mensajes enviados al abogado Luis Hermosilla, referentes a una causa por narcotráfico.

Ayer se conoció que la Corte Suprema confirmó la resolución de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, que declaró admisible la querella de capítulos presentada por la Fiscalía Regional de Los Lagos en contra de Palma, lo que posibilita la eventual formalización del fiscal.

En entrevista con radio Bío Bío, Moraga aseguró que “nosotros tenemos la convicción de que no hay responsabilidad penal. Puede haber responsabilidad administrativa, por cierto, se puede discutir. Indudablemente, lo que él realizó de ser efectivo, es una falta. Pero en ningún caso constituye un delito”.

Moraga afirmó que este proceso “terminará en una absolución", y criticó el fallo de la Corte Suprema como "un flaco favor a la institución de la querella de capítulos, que lo que busca es resguardar acusaciones sin mayor fundamento".

“Aquí el peligro que existe es que a una autoridad se le expone a la persecución penal; se le suspende en el ejercicio del cargo y finalmente nosotros creemos, se le dicta una sentencia absolutoria”, añadió.

“A partir de la dictación de esta resolución de la Corte Suprema, sigue suspendido, pero ya no solo por una decisión administrativa, sino que a propósito de la querella de capítulos que ha sido acogida por la Corte Suprema”, agregó.

Además, mencionó que “le queda poco más de un mes y medio (en el cargo), porque la mitad de octubre próximo expira su mandato de ocho años”, afirmó.

También planteó que “se le privó de ejercer el cargo en el escenario de que sea absuelto, como es que nosotros creemos que va a ocurrir (…) Si finalmente el señor Palma resulta absuelto, se va a ver consumado una injusticia“.

Finalmente, Moraga anticipó que “en cuanto a una futura formalización, es lo esperable, es lo natural después de que se aprueba una querella de capítulos”. La duda de la defensa, según explicó, no radica en si habrá o no formalización, sino por qué delitos específicos se realizará.

