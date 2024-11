Defensa del exjuez Sergio Muñoz presentó recurso contra el pleno de la Corte Suprema

El exjuez Sergio Muñoz presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra el pleno del máximo tribunal, debido a la negativa de entregar el informe de la Comisión de Ética, que analizó una denuncia en su contra.

Según consigna La Tercera, Muñoz, representado por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz, alega que sus excolegas actuaron de forma ilegal y arbitraria, violando varias garantías constitucionales.

En el documento de 33 páginas, argumentan que negar la entrega del informe es ilícito según el acta que regula la Comisión de Ética, “violando el principio de publicidad de los actos del Estado y el derecho de toda persona a conocer los antecedentes de los procedimientos que los involucran”.

La acción vulnera derechos como la igualdad ante la ley, el derecho a no ser juzgado por una comisión especial, y los derechos a la integridad psíquica, vida privada y honra personal y familiar. Se solicita al tribunal que ordene a la Suprema otorgar acceso al informe y que se tomen medidas para proteger los derechos fundamentales de Muñoz.

Los abogados de Muñoz confían en que la justicia les dará la razón. La Suprema archivó la causa contra el exjuez tras la aprobación de una acusación constitucional en su contra el 16 de octubre, y la Comisión de Ética destruirá los antecedentes en tres meses, según su reglamento.

Por lo mismo, Colombara presentó una orden de no innovar para suspender la destrucción del informe hasta que se resuelva el fondo del recurso, argumentando que la destrucción perpetuaría los efectos negativos del acto recurrido.

“Venimos en solicitar se decrete orden de no innovar en la presente causa, con el fin de suspender los efectos del acto recurrido, específicamente, ordenando la cautela y prohibición de la destrucción del informe de la Comisión de Ética por parte de la Excma. Corte Suprema elaborado respecto de la denuncia interpuesta respecto de nuestro representado”, dice el documento.

“Es esencial y urgente que en la presente causa se dicte orden de no innovar para evitar la destrucción de los antecedentes referidos a la denuncia tramitada ante la Comisión de Ética de la Excma. De no dictarse la orden de no innovar solicitada por esta parte recurrente, los efectos del acto recurrido pueden perpetuarse en el tiempo y significar que el Sr. Sergio Muñoz nunca tenga acceso al informe de la Comisión de Ética”, advierte el texto.

E insiste en que “es evidente que omitir la dictación de la orden puede generar efectos irreversibles”.

Esta es la primera acción directa de Muñoz en el marco de las denuncias en su contra. Anteriormente, organizaciones de derechos humanos y una abogada habían recurrido contra la decisión de la Cámara de Diputados de acusarlo junto con la exministra Ángela Vivanco, aunque sin su consentimiento.

