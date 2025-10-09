Defensa del desaforado diputado Francisco Pulgar pedirá la reapertura de la investigación

El abogado Vinko Fodic, defensor de Francisco Pulgar, informó que pedirá la reapertura de la investigación en la audiencia de preparación de juicio oral contra el desaforado diputado independiente, la cual se realizará el próximo 24 de noviembre.

La Fiscalía Regional del Maule cerró la investigación y presentó la acusación por el presunto delito sexual de violación, por el cual pide una pena de 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

Para la defensa de Pulgar, esta situación, en medio de diligencias pendientes y a poco más de un mes de la próxima elección, donde el parlamentario es candidato a senador, reflejaría los motivos políticos que impulsaron la denuncia.

Respecto a la audiencia, Fodic señaló que “vamos a exponer cuáles son las diligencias que están pendientes. Algunas evidencias, incluso, extraviadas por la Policía de Investigaciones”.

“Necesitamos que se agreguen al proceso para poder, luego de aquello, concurrir a la audiencia de preparación del juicio oral, y luego a la audiencia del juicio oral”, indicó.

Asimismo, afirmó que “estamos siempre convencidos 100% de la inocencia del señor Pulgar, de lo feble que son las pruebas del Ministerio Público para sostener su acusación”.

Finalmente, manifestó que “otro de nuestros intereses es poder realizar luego el juicio para demostrar la inocencia, y luego perseguir las responsabilidades de aquellas personas que generaron este proceso”.

