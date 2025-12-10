Defensa de Simpertigue niega irregularidades y afirma que sus viajes en crucero fueron una coincidencia

La comisión de diputados que revisa la acusación constitucional contra Diego Simpertigue escuchó las argumentaciones de la defensa del suspendido ministro de la Corte Suprema, a través del abogado Felipe Lizama.

El defensor sostuvo que “el ministro Diego Simpertigue no ha cometido ninguna infracción, ninguna irregularidad, ni legal, ni reglamentaria, ni mucho menos constitucional. Lo que se ha presentado es un conjunto de hechos desconectados, interpretados antojadizamente”.

Añadió que Simpertigue es el “arquetipo del juez que no tiene vínculos sociales”. De ahí, remarcó que sus vacaciones en Europa, vinculadas a dos abogados imputados en el caso “muñeca bielorrusa”, fueron más bien una coincidencia y que nada tuvieron que ver con fallos que paralelamente se llevaban a cabo en el Poder Judicial.

Además, indicó que ellos no tenían parte procesal en las causas ni eran abogados patrocinantes. “Es solo un hecho aislado, conectado con una sentencia donde no tienen ninguna conexión”, agregó.

Detalló que la sentencia que afectó a Codelco, del 4 de julio de 2023, fue previa a la participación de Simpertigue, en una sala distinta a la suya. Acotó que éste solo habría intervenido, a petición del presidente de la Sala, en un recurso de aclaración relacionado con el tema de Codelco, el 28 de septiembre, día en que se revisaron 85 casos.

En ese sentido, aseguró que dicho recurso se aprobó en forma unánime, sin alegatos y sin la intervención de ninguno de los abogados con que se le conecta. De ahí, que no habría ninguna inhabilidad.

Acerca de la persona que se menciona en el libelo como hijastro, el abogado César Maturana, quien el 18 de diciembre de 2020 fue nombrado notario interino, la defensa del ministro enfatizó que el cargo lo resolvió el presidente de la Corte de Apelaciones de San Miguel de la época, Carlos Farías.

Dijo que eso sucedió cuando Simpertigue no era aún ministro de la Corte Suprema y tampoco cuando era visitador en la Corte de Apelaciones. Así, planteó que mal podía incidir en un nombramiento que, además, era solo un cargo interino. De igual modo, negó que exista un vínculo familiar. “No hay ninguna infracción a sus deberes y, por lo tanto, no hay notable abandono de deberes”, sentenció.

En cuanto al capítulo tres, relacionado con el caso de la inmobiliaria Fundamenta, señaló que los abogados con los que se asocia el ministro no fueron ni apoderados ni patrocinantes. Por otra parte, resaltó que fue una decisión colegiada y que la redacción de la sentencia la realizó otro magistrado.

Sobre los viajes, el defensor insistió en que no se trataría de vacaciones programadas entre amigos. Precisó que el 26 de marzo de 2024 se le invitó al 5° Congreso de la Asociación de Juristas de Familia, en Oporto. La cita se concretó entre el 11 y el 15 de junio. Para la primera parte solicitó comisión de servicio y aprovechó de tomar vacaciones. Aseguró que el fallo, que se busca relacionar a este viaje, fue el 7 de marzo.

El segundo crucero, que se vincula en el libelo al “caso Fundamenta”, fue en abril de 2023. La sentencia, en tanto, fue en marzo de ese año.

El abogado remarcó que el magistrado pagó ambos cruceros con fondos propios, para lo cual se adjuntaría documentación de pagos. Y, si bien reconoció que en uno de los casos uno de los abogados hizo el pago general, sostuvo que Simpertigue hizo la transferencia respectiva por el importe.

La comisión acordó realizar nuevas audiencias solicitadas por la defensa, este miércoles 10 de diciembre, entre las 10:30 y las 12:30 hrs. Luego, entre las 15:30 y las 17:30 hrs. se efectuará una segunda cita para votar la procedencia de la acusación. Con esto, la Sala se convocaría para abordar el tema el próximo jueves 11.

