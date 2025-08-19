Defensa de Monsalve busca invalidar sumario de Contraloría por contradicciones e irregularidades

El exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, volvió a declarar este martes ante la Contraloría Regional Metropolitana para reforzar su defensa en el marco del sumario administrativo en su contra. La estrategia de su equipo legal se centró en debilitar la base del proceso, apuntando a supuestas irregularidades en la investigación.

Según la defensa, el sumario presenta "vicios de origen" al no haber sido notificado formalmente a Monsalve. A esto se suma el argumento de que la resolución que dio inicio al proceso, si bien alude a la Ley Karin, no lo individualiza por su nombre, lo que, a su juicio, invalidaría cualquier eventual sanción.

Durante su comparecencia, Monsalve también aludió a supuestas contradicciones en los testimonios recogidos por la Contraloría, especialmente en lo que respecta a la naturaleza de su relación previa con la denunciante. Para sustentar su posición, el exfuncionario volvió a presentar mensajes de WhatsApp que, según él, demostrarían que la relación entre ambos excedía lo estrictamente profesional.

De forma paralela a esta vía administrativa, la defensa mantiene activo un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago, con el objetivo de frenar el sumario. Los abogados de Monsalve alegan que la investigación se activó de forma extemporánea, después de su renuncia al cargo, lo que extinguiría su responsabilidad administrativa y la competencia de Contraloría para continuar el proceso.

