Defensa de Manuel Monsalve solicitó cautela de garantías por reformalización y se discutirá este viernes en audiencia

El exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, comparecerá a las 12 horas de este viernes de manera telemática, a una audiencia de reformalización en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, a cargo de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

Según consigna La Tercera, la diligencia se realizará mediante la plataforma Zoom, desde su domicilio en Viña del Mar, conforme lo autorizó el tribunal tras la solicitud de su abogado, el defensor penal público Víctor Providel, quien argumentó razones de salud y distancia geográfica.

De acuerdo a información entregada por el diario, durante la audiencia, los fiscales Xavier Armendáriz y Francisco Jacir precisarán el relato de los hechos ocurridos la noche del 22 de septiembre y la madrugada siguiente.

En esa oportunidad, la exautoridad y una funcionaria asistieron a un restaurante en el centro de Santiago (Ají Seco Místico), y posteriormente al Hotel Panamericano. Por estos hechos, la mujer involucrada presentó una denuncia por presunto abuso sexual y violación.

También se abordará la posible extensión del plazo de investigación, que correspondería al tercer periodo en la causa. La abogada de la denunciante, María Elena Santibáñez, manifestó su oposición a dicha prórroga, considerando que ya debería haberse iniciado la fase de juicio oral.

En contraste, la defensa de Monsalve -compuesta por Víctor Providel y el abogado Felipe Ibáñez- sostiene que aún existen diligencias pendientes o en desarrollo, lo que justificaría al menos dos meses adicionales.

Según fuentes jurídicas, no está contemplado modificar la medida cautelar actual -arresto domiciliario total-, dado que la audiencia no fue solicitada con ese propósito y que, según el entorno del exsubsecretario, no ha incurrido en incumplimientos.

Respecto a su estado de salud, cercanos a Monsalve indicaron que ha presentado mejoría tras ser sometido a una cirugía de urgencia por una infección biliar el pasado 14 de junio, manteniéndose acompañado de su familia y en buen ánimo.

Junto con la solicitud del fiscal de reformalización, la defensa presentó ante el tribunal una cautela de garantía que también será abordada en esta jornada. Este recurso, contemplado en el artículo 10 del Código Procesal Penal, busca proteger derechos fundamentales del imputado durante el desarrollo de la causa, aunque su contenido específico no fue detallado por los abogados.

En el entorno de Monsalve se ha manifestado preocupación por el manejo de la investigación, particularmente por la filtración de datos personales desde su teléfono y por la negativa del Ministerio Público a realizar diligencias que podrían favorecer su defensa.

Paralelamente a la causa penal, sigue en curso un recurso de protección interpuesto por el exsubsecretario para revertir el sumario administrativo instruido por la Contraloría General de la República.

El pasado martes, la Corte de Apelaciones de Santiago recibió las respuestas tanto del gobierno como de la entidad fiscalizadora, y se espera que los alegatos se desarrollen hacia fines de la próxima semana. En caso de un fallo desfavorable, la defensa aspira a incorporar elementos de la investigación penal en el proceso administrativo.

