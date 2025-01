Defensa de Manuel Monsalve evalúa solicitar audiencia de revisión de cautelares tras declaración en Fiscalía

El abogado de Manuel Monsalve, Víctor Providel, se refirió a la declaración del exsubsecretario del Interior y señaló que "podríamos estar en condiciones a lo menos de solicitar una audiencia de revisión de cautelares".

Este jueves se dio por terminada la declaración de la exautoridad ante la Fiscalía Centro Norte tras la denuncia por violación. Luego que se concretara la diligencia, Providel explicó que “quedan algunos detalles pendientes como es la revisión de la misma declaración, la lectura y posterior firma, que quedó postergada hasta el día de mañana, pero en lo esencial se entregaron todos los detalles que a la defensa le interesaba”.

Al ser consultado sobre los vídeos relacionados al caso que habrían sido borrados por detectives de Inteligencia, la defensa del exsubsecretario dijo que “esperamos y confiamos en las capacidades del Ministerio Público para que todas las evidencias audiovisuales puedan ser acompañadas directamente en la carpeta de investigación”.

En cuanto a la eventual participación de Monsalve en las cámaras de vigilancia, sostuvo que “en su calidad de subsecretario del Interior, jamás tuvo la facultad ni tampoco en los hechos para poder dar una orden a la Policía de Investigaciones, no tenía la facultad ni tampoco lo hizo dar órdenes para levantar cámaras de seguridad, para incautarlas, para revisarlas o alterar o hacer desaparecer dicha evidencia”.

“Manuel Monsalve no tiene la facultad y no realizó ninguna gestión o dio alguna orden a las policías para efectos de revisión, incautación o manipulación de las cámaras de seguridad”, subrayó.

El defensor admitió que el exsubsecretario si “observó” las cámaras de seguridad. “Eso no podemos negarlo y en ese sentido la declaración es coincidente. Lo que estamos señalando es que él no ordenó la incautación de esas cámaras, él no ordenó el levantamiento de esas cámaras”, precisó.

Respecto a la declaración de Monsalve, su abogado detalló que se dieron a conocer “elementos que ocurren previo al 21, 22 de septiembre y también elementos de información que son posteriores al 21, 22 de septiembre, que entendemos que no hayan sido aportados hasta el momento”.

“Lo importante para nosotros como defensa en esta declaración es que se instale un relato, un relato que puede ser contrastado con otra evidencia, un relato que puede ser contrastado con la declaración de la denunciante y desde ese punto de vista, estos elementos nuevos, esperamos que se desarrolle una investigación”, indicó.

Además, Providel mencionó que “con la declaración de don Manuel Monsalve, con los elementos que se han recuperado en el contenido de dicha declaración, podríamos estar en condiciones a lo menos de solicitar una audiencia de revisión de cautelares”.

