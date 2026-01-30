Defensa de Luis Hermosilla solicita reabrir investigación en el caso Factop-Audio

La defensa del abogado Luis Hermosilla solicitó a la justicia la reapertura de la investigación en el caso Factop-Audio.

Según publicó La Tercera, mientras se desarrollaba este viernes la audiencia que solicitaron las defensas de imputados de este caso para discutir sus medidas cautelares, se conoció la petición que hizo la representación de Luis Hermosilla para que se reabra la investigación que desarrolla la Fiscalía Oriente.

Hace unos días, el Ministerio Público cerró la investigación y presentó su acusación, solicitando 14 años de cárcel para el influyente abogado penalista.

Las defensas de Hermosilla, de los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff, de Leonarda Villalobos y de los hermanos Ariel y Daniel Sauer, pidieron la reapertura.

La misma solicitud fue hecha por los abogados querellantes Catherine Lathrop y Felipe Solís, representantes de Nova Trade Solutions SpA.

El 4° Juzgado de Garantía de Santiago fijó audiencia para que se discuta la reapertura el lunes 16 de febrero de 2026, a partir de las 09.00 horas.

En la instancia, además, se va a analizar una solicitud de cautela de garantías hecha por el abogado Juan Pablo Hermosilla, defensor particular y hermano de Luis Hermosilla.

PURANOTICIA