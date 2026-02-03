Defensa de la exministra Letelier acusa que la Fiscalía usó "información falsa" para justificar allanamiento a su domicilio

Rodrigo Piergentili, abogado de la exministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier, acusó a la Fiscalía de usar “información falsa” para solicitar un allanamiento a su domicilio.

El Ministerio Público había justificado la medida intrusiva acusando que la exjueza había realizado una denuncia falsa del robo de su celular.

El representante de Letelier ingresó un escrito el pasado sábado solicitando que se anule todo lo obrado tras la autorización de allanamiento al domicilio de la exmagistrada, concretado el pasado 14 de enero.

La argumentación del abogado es que la resolución se basó en información falsa aportada por el Ministerio Público, por lo tanto, debe ser declarada la nulidad procesal.

En ese sentido, el escrito detalla que, para fundar su solicitud, la Fiscalía reprodujo parte de un informe de la Policía de Investigaciones. Ese documento daba cuenta de que el 29 de octubre, el chip del celular de Letelier había sido introducido en el teléfono de su hija, la ministra de Rancagua Bárbara Quintana.

La ministra Letelier había asegurado a la policía que su teléfono había sido robado el mismo 29 de octubre, por lo que el hecho de que la SIM apareciera en un dispositivo asociado a su hija daba a entender que se había tratado de una denuncia falsa.

Por lo demás, el supuesto robo del celular habría ocurrido horas después de que el jefe del Departamento Jurídico de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Pablo Maccioni, informara a Letelier que días más tarde se concretaría una orden de entrada y registro por parte de la Policía de Investigaciones, relacionada a la causa de tráfico de influencias en la que ella se encontraba en calidad de imputada.

El abogado Piergentili asegura que aquella información es falsa. Esto porque, según él, el IMEI (número identificador del celular) mencionado en el informe de la PDI, que corresponde al dispositivo en que se insertó el chip de Letelier, no está asociado a Bárbara Quintana.

De acuerdo con el legista, la ministra de Rancagua tiene un dispositivo con el “número de IMEI XXXXXXXXXXX7078”. En cambio, el informe citado por el Ministerio Público dice que el teléfono en que se introdujo la SIM tenía el número XXXXXXXXXXX7070. Los 14 primeros dígitos son los mismos, salvo el último.

Según Piergentili, los antecedentes lo llevan a concluir que “la Fiscalía entregó información falsa al tribunal (…) la cual a su vez le fue proporcionada al Ministerio Público por la Policía de Investigaciones, información que sería indiciaria de un supuesto e inexistente autorobo o robo simulado de su teléfono celular, por parte de mi representada, la Sra. Letelier Ramírez”.

El defensor además acusó que el Ministerio Público no acompañó a su petición ninguna comunicación con Movistar que indicara que el IMEI estaba asociado a Quintana, ni dio “explicación o detalle alguno de cómo habrían obtenido este dato”.

El profesional cuestionó, además, la exposición de los hechos que hizo el Ministerio Público al haber dado como indicio del falso robo que el portero del edificio de Letelier no la vio salir el 29 de octubre por la noche.

“[Eso] es natural, dado que la Sra. Letelier usó la salida de vehículos (tal como señaló en su declaración en calidad de víctima), como usualmente hace al retirar la bolsa de compras que mantiene en su automóvil”, manifestó.

El Séptimo Juzgado de Garantía fijó una audiencia para revisar la nulidad para el 9 de marzo en el Centro de Justicia. Junto con ello, el juez Cristián Azócar concedió la solicitud de la defensa para que se oficie a Movistar Chile para que entregue información sobre el equipo de IMEI XXXXXXXXXXX7070.

De la misma forma, se solicitó a la compañía informar sobre la línea terminada en 416, para que detalle su titular y el IMEI asociado.

Fuentes cercanas a la indagatoria que lleva adelante la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, negaron cualquier tipo de montaje de su parte. Según señalaron, la diferencia en los IMEI tiene una explicación técnica que será ventilada en la audiencia correspondiente.

La ministra Letelier integró la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema hasta su retiro, hace un mes y medio. En caso de que los intervinientes apelen a lo resuelto por el tribunal de primera instancia y la Corte de Apelaciones de Santiago, la decisión final podría recaer en esa misma sala.

