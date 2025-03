Defensa de Irací Hassler presentó querella por violación de secreto tras filtración de chats con Karol Cariola

La exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, interpuso una querella por violación de secreto de funcionario público tras las filtraciones de conversaciones entre ella y la diputada Karol Cariola, en el marco de la investigación del «Caso Sierra Bella».

En concreto, se denuncia “la grave vulneración de la intimidad” de la exautoridad “producto de la publicación en medios de comunicación de conversaciones de carácter estrictamente privados que fueron consignados ilícitamente en el Informe Policial N° 487, evacuado en el contexto de la investigación seguida por el Ministerio Público en el denominado caso "Sierra Bella"”.

La acción judicial expone que “las conversaciones incluidas en ese informe y que fueron publicadas por La Tercera el pasado viernes carecen de toda relevancia investigativa”.

Asimismo, se recalca que “no existía razón jurídica alguna para exponer la intimidad” de la exjefa comunal “en esta investigación penal” y se afirma que “esto fue reconocido por el propio Fiscal Cooper, quien, mediante una constancia de reserva en la investigación, informó que estas comunicaciones no serían entregadas a los intervinientes del caso dado que ellas "no guarda relevancia alguna con los hechos investigados en esta causa”.

Además, se asegura que pese a esto el persecutor infringió el Instructivo impartido por la Fiscalía Nacional para casos de alta complejidad dado que ·no dispuso la exclusión de estas conversaciones de la carpeta de investigación para su custodia en un dispositivo electrónico especial levantando para ello una cadena custodia”.

“Le entregó, al menos una parte de estas conversaciones, al Alcalde Desbordes, quien a la fecha era un tercero ajeno a la investigación”, complementan.

En la querella aseveran que el fiscal Cooper presentó “el 12 de marzo el Informe Policial N° 487 no tarjado al 7° Juzgado de Garantía, sin siquiera pedir la reserva del mismo, pese a que esto se encuentra expresamente previsto en el instructivo impartido por la Fiscalía Nacional”.

Por otro lado, se menciona que el alcalde Desbordes “presentó una querella criminal el día 13 de marzo de 2025, incluyendo en el texto conversaciones a las que los intervinientes del caso Sierra Bella no tenían acceso ni habían sido publicadas previamente en prensa”.

“Al día siguiente, en una entrevista televisiva, el Alcalde reconoció que el Ministerio Público le compartió antecedentes y que solo una parte de ellos fue expuesta en su querella”, indican.

Y agregan que “horas después de esta entrevista, La Tercera publicó conversaciones entre nuestra representada y la Diputada Cariola de carácter estrictamente privados, sin ningún tipo de relevancia investigativa”.

