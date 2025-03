Defensa de Hassler insiste en que Desbordes accedió antes a los chats filtrados

El abogado defensor de la ex alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), Miguel Schurmann, reiteró que el jefe comunal Mario Desbordes (RN) accedió con "anticipación" a los chats entre su representada y la ex presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola.

“Lo que tenemos pensado es presentar un reclamo ante la Dirección de la Policía de Investigaciones de Chile, porque básicamente lo que hicieron fue incluir en el informe policial una serie de conversaciones que no tenían relevancia investigativa alguna”, aseguró el jurista en entrevista con Radio ADN.

“No digo relevancia sólo para el caso original en que incautaron el celular, que es el caso denominado «Sierra Bella», porque de hecho desde ahí deriva la arista a partir de la cual se hace el allanamiento en el domicilio de la diputada Cariola, sino que no tienen relevancia ninguna para ningún efecto penal ni tampoco investigativo", ya que son "comunicaciones de carácter privado”.

El defensor señaló que la policía civil rescató "comunicaciones entre dos personas que tienen mucha confianza" y recabó mensajes que constituyen "opiniones de carácter político". Entonces, dijo, si los detectives querían demostrar que existía una relación cercana entre Hassler y Cariola, "había muchísimas otras muestras de cercanía que hacían innecesario consignar esto". Añadió que "esto no lo consignan por relaciones de cercanía (entre ambas), sino que lo consignan exactamente por el carácter político que tenía" la comunicación.

Schurmann contó que "el informe policial 487 lo levanta la policía el 18 de diciembre del año 2024, ahí hay un documento que tiene todas las conversaciones que levantó la policía". Agregó que "lo que hace el fiscal es decretar reserva –primero– de ese informe policial durante un plazo que se va renovando, luego el 12 de febrero el fiscal dice que hay muchas conversaciones que no guardan relevancia alguna con los hechos investigados de la causa y lo que hace es censurar el informe en todos aquellos aspectos que no son relevantes para el caso Sierra Bella".

Relató que "el informe censurado es entregado a todas las partes del caso Sierra Bella y a los minutos después salen en la prensa aquellas comunicaciones que no son aquellas que reservó el Ministerio Público".

"Este informe no reservado, no censurado, es entregado a la defensa de la ex alcaldesa Hassler (...) y con posterioridad que se entregaran las copias al resto de los intervinientes del informe no reservado", precisó.

Por lo mismo, "hay una serie de comunicaciones que se filtran en los medios, pero si uno revisa los escritos judiciales, no proviene del informe policial, sino que proviene de la solicitud de allanamiento que hace el fiscal, (...) pero en ella contiene una serie de comunicaciones que son justamente aquello que se conoció en relación con el ciudadano chino".

"Sin embargo, lo que nos llamó a nosotros profundamente la atención fue que en la querella criminal presentada el día jueves por el alcalde (Mario) Desbordes, se incluye una comunicación que no estaba ni en el informe censurado, ni en la solicitud de allanamiento (...). Y esa comunicación, luego, al día siguiente, el alcalde de Desbordes va a una entrevista a CNN y dice que el fiscal le entregó acceso a la carpeta de investigación", detalló.

A razón de lo anterior, explicó que "la Municipalidad de Santiago es querellante en el caso «Sierra Bella», sin embargo, no era interviniente en el caso del allanamiento de la diputada Cariola. Se querella el día jueves y dice que tenía acceso a la información".

Contó que "da esa entrevista el viernes, yo la vi alrededor de las 7 u 8 horas, y luego a las 10 de la noche se filtran las comunicaciones que nosotros conocimos".

Reclamó que "el Ministerio Público y la policía tenían el deber de resguardar las comunicaciones privadas no relevantes penalmente de mi representada. No cumplieron con ese deber, llegaron a los medios de comunicación, y lo que tenemos claro es que hay una persona que accedió a esas comunicaciones con anticipación al resto".

PURANOTICIA