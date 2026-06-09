Defensa de Grau arremete contra acusación: "No logra mostrar ninguna infracción constitucional ni legal"

El abogado del exministro de Hacienda Nicolás Grau, el jurista democratacristiano Patricio Zapata, criticó la acusación constitucional presentada contra su representado y aseguró que, tras revisar el texto, éste no logra acreditar ninguna infracción a la Constitución o a la ley.

En entrevista con Tele13 Radio, Zapata sostuvo que la acción impulsada contra el exsecretario de Estado tendría como principal efecto impedirle ejercer cargos públicos durante los próximos años.

“Con una acusación constitucional, a cualquiera sea el que yo condeno, lo dejo 5 años fuera (de cargos públicos), cuestión que en el caso del del exministro Grau, es el único efecto que se busca porque él ya no es ministro de Estado", señaló.

El abogado enfatizó además que la acusación constitucional constituye una herramienta excepcional dentro del sistema institucional chileno y que debe utilizarse únicamente cuando otros mecanismos de control resultan insuficientes.

"La acusación constitucional, aunque no le gusta al redactor de la acusación, lo dice expresamente, la acusación constitucional es última ratio (...) yo echo mano a esta herramienta cuando los demás medios que tengo para para fiscalizar, para controlar, no son suficientes, no bastan, no dan abasto. Entonces, echo mano a la bomba atómica del derecho constitucional chileno, que es la acusación constitucional", agregó.

Respecto de los cuestionamientos que apuntan a que Grau habría "maquillado cifras", Zapata sostuvo que se trata de una imputación particularmente delicada.

"Eso es bastante más grave de lo que yo leo en el texto de la acusación, porque ahí se imputa una intencionalidad dolosa, digamos, un afán de defraudar", afirmó.

En esa línea, defendió la institucionalidad técnica detrás de la elaboración de los informes fiscales y descartó cualquier intento de ocultamiento de información.

“Todos los informes se pueden auditar. Los técnicos de la dirección de presupuesto son personas que llevan trabajando 10, 15, 20 años en el Ministerio de Hacienda. Esta no es una repartición donde sacan todo volando con el cambio de Gobierno. El trabajo de juntar los datos, juntar los números, es un trabajo bien institucional. Entonces, nada se ha ocultado", aseguró el abogado del exministro Grau.

Tras analizar los borradores del libelo acusatorio, Zapata insistió en que la presentación carece de fundamentos jurídicos suficientes.

"No logra la acusación mostrar ninguna infracción constitucional ni legal”, sostuvo.

Asimismo, argumentó que las diferencias de criterio respecto de organismos nacionales e internacionales no constituyen una infracción legal.

“Como no es una ilegalidad no coincidir con el FMI, alguien puede decir una 'imprudencia'. Como no es una ilegalidad no coincidir con el Consejo Fiscal Autónomo, uno puede pensar, 'sería bueno hacerle caso, son tipos muy secos'. Pero no es una ilegalidad. Como no es una ilegalidad que tu informe de política fiscal sea distinto al informe de política fiscal del gobierno que viene después", agregó.

El jurista también advirtió sobre las consecuencias que podría generar la utilización de acusaciones constitucionales para sancionar eventuales errores en proyecciones económicas.

“El día que alguien me diga que vamos a empezar a destituir a los ministros de Hacienda porque se equivocaron con sus estimaciones, la verdad es que se acabó la posibilidad de una política fiscal razonable", recalcó.

En la misma línea, manifestó preocupación por lo que considera una creciente politización de debates técnicos.

“Estamos ante un parlamentarismo de facto, es decir, discusiones técnicas, complejas, las llevamos a una discusión política donde la verdad de las cosas uno no observa una preocupación por la institución que está detrás. El Ministerio de Hacienda hay que cuidarlo", advirtió.

Finalmente, ejemplificó su planteamiento con las proyecciones asociadas a reformas económicas y tributarias.

“La megarreforma se funda en la idea de que, si tú bajas el impuesto a la empresa, tú vas a poder compensar por el mayor crecimiento la baja en la tasa. Es un supuesto. ¿Qué pasa si no ocurre? ¿Van a acusar al ministro Quiroz en tres años más cuando haya eventualmente cambio político?", planteó.

Las declaraciones de Zapata se producen en medio del debate político generado por la acusación constitucional contra Nicolás Grau, una iniciativa que continúa generando divisiones respecto de sus fundamentos jurídicos y sus eventuales efectos sobre la institucionalidad económica del país.

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