Defensa de exministra Verónica Sabaj ingresa recurso para revertir su remoción de la Corte de Apelaciones de Santiago

A través de una declaración pública, los abogados Isidro Solís y Alejandro Usen comentaron que buscan que "se corrija la injusticia de ser tratada de forma desigual y desproporcionada".
La defensa de la exministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, presentó este lunes un recurso de reposición para revertir la decisión de la Corte Suprema de destituirla del Poder Judicial por sus nexos con el abogado Luis Hermosilla.
A través de una declaración pública, los abogados Isidro Solís y Alejandro Usen comentaron que “hemos interpuesto un recurso de reposición en la Excma. Corte Suprema, en representación de la ministra de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, señora Verónica Sabaj Escudero para que se corrija la injusticia de ser tratada de forma desigual y desproporcionada cuando se resolvió su remoción del Poder Judicial”.
“Los fundamentos del recurso de reposición se sustentan en la no aplicación de varios principios del derecho que han sido vulnerados en su caso:
Y agrega el escrito que “en virtud de lo anterior, comparecemos ante la Excma. Corte Suprema, con la seguridad que este Excmo. Tribunal corregirá la resolución en contra de la ministra señora Verónica Sabaj Escudero”.
(Imagen: Poder Judicial)
