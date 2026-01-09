Defensa de exalcaldesa Cathy Barriga presenta informe que descarta millonario déficit en la Municipalidad de Maipú

La defensa de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, dio a conocer un informe contable que descartaría el déficit de más de 30 mil millones de pesos por el cual se acusa a la exjefa comunal de fraude al fisco y otros delitos.

En declaraciones a El Mercurio, el abogado defensor Cristóbal Bonacic explicó que “en diciembre de 2024, la municipalidad financió un informe técnico para hacer un análisis respecto a la capacidad de pago entre los años 2020 a 2024”.

“Ese informe, que está en poder de la municipalidad —que por cierto, no lo entregó voluntariamente a la carpeta de investigación— da cuenta que en cada uno de esos años tuvieron siempre la capacidad de pago, por lo tanto (...), este supuesto déficit es inexistente”, añadió.

El Mercurio también consigna que constató que dicho informe existe y fue encargado a Ceya Chile, consultores y auditores de empresas. Es una “evaluación y clasificación de riesgo financiero municipal”, con el que se buscaba entrar al programa de “Inversión para el Desarrollo de las Ciudades” de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere). En el informe se establece que Maipú califica como “BBB”, lo que implica una “baja expectativa de riesgo de crédito” y que es “apta para inversión”.

En ese contexto, Bonacic dijo que “parece ser que para la municipalidad hay déficit, ‘yo no tengo capacidad de pago', cuando se trata de imputar a mi representada, pero cuando se trata de ir a pedir plata al Estado de Chile, entonces sí tengo capacidad de pago”.

Tras descubrir el documento, Bonacic solicitó diligencias para “determinar el efecto que este informe tuvo realmente al momento de solicitar fondos por parte de la municipalidad, lo cual el Ministerio Público rechazó”.

Esa es una de las razones del abogado para pedir la reapertura de la investigación durante la audiencia de preparación de juicio oral, fijada para el 3 de febrero próximo, “para que se hagan las diligencias que el Ministerio Público rechazó y que apuntan derechamente a desvirtuar la imputación que está hecha en la acusación”, según dijo.

RESPUESTA DE LA MUNICIPALDAD

Por su parte, desde la Municipalidad de Maipú, el abogado querellante José Pedro Silva Santa Cruz expresó que el municipio no acompañó informe a la indagatoria puesto que “no tiene nada que ver con la causa penal”.

Agregó que el documento “es un informe de clasificación de riesgo financiero de la situación actual de la municipalidad para poder endeudarse”. En ese sentido, puntualizó, “no es un informe pericial”. En ese sentido, profundizó que para esos fines, en la causa existen tres informes periciales emitidos por la Contraloría que acreditarían el fraude.

