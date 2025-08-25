Defensa de Daniel Andrade pide reabrir la investigación en su contra por el caso Convenios

La defensa de Daniel Andrade, uno de los fundadores de la fundación Democracia Viva y expareja de la desaforada diputada Catalina Pérez, presentó una solicitud ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta para reabrir la investigación en su contra.

Esta solicitud se da a pocos días de que el fiscal Cristián Aguilar presente formalmente la acusación en que pidió 10 años de cárcel para él y los otros tres imputados en esta arista del denominado caso Convenios. Tras la presentación de la acusación, el tribunal ya fijó audiencia de preparación de juicio oral, según consigna La Tercera.

Pero la defesa de Andrade no se quedó solo con afirmaciones, sino que también activaron acciones concretas ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta: El viernes 22 de agosto solicitaron al tribunal la reapertura de la indagatoria, por estimar que recién en la audiencia en que se formalizó el cierre la Fiscalía sumó nuevos antecedentes.

“Esta solicitud se funda en que, con fecha 12 de agosto de 2025, el Ministerio Público procedió a reformalizar al señor Andrade, adicionando nuevos hechos a la imputación, entre ellos la presunta suscripción de un contrato de arrendamiento falso entre la Fundación Democracia Viva y la propietaria de un inmueble en la comuna de Ñuñoa”, comentó la defensa.

Y agregó que “este contrato, según el Ministerio Público, habría sido utilizado para justificar falsamente un domicilio ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) y así realizar el trámite de inicio de actividades de la Fundación Democracia Viva con el objeto de acceder a fondos fiscales del Programa de Apoyo a Proyectos”.

Para los abogados defensores -Ignacio Figueroa, Diego Sporman y Germán Cueto- se está ante imputaciones “absolutamente superficiales, infundadas y carentes de todo respaldo probatorio”, por lo que solicitan se realicen nuevas diligencias con miras a “demostrar que aquello que se afirma de forma tan ligera en la reformalización no se ajusta a la verdad de los hechos”.

Entre dichas diligencias, comentaron, está la solicitud de información al Servicio de Impuestos Internos sobre el trámite de inicio de actividades de la fundación, el domicilio tributario declarado y los antecedentes documentales que acompañaron dicha gestión.

“Esta información es clave para acreditar que el señor Andrade no ha incurrido en falsedad ni ha realizado maniobra fraudulenta de ningún tipo”, sostuvieron.

Asimismo, reiteraron la “total convicción que don Daniel Andrade es inocente de los cargos que se le imputan y que las afirmaciones del Ministerio Público carecen de sustento fáctico y jurídico”.

Y agregaron que “resulta inadmisible que se pretenda cerrar una investigación, el mismo día que se llevó a cabo la reformalización, sin haber agotado las diligencias mínimas necesarias para esclarecer los hechos".

PURANOTICIA