Defensa de Crespo reitera que "no hay ninguna imagen" que acredite que efectuó disparos que dejaron con trauma ocular a Gatica

La defensa del excarabinero Claudio Crespo planteó que no existe una prueba directa que acredite que el exuniformado realizó los disparos que impactaron al ahora diputado electo Gustavo Gatica, en el marco de una manifestación durante el estallido social de 2019.

Durante la audiencia, el abogado afirmó que “el tribunal sabe que no hay ninguna imagen del arma de Claudio Crespo al momento de los supuestos disparos que se le atribuyen a él y que causaron las lesiones de Gustavo Gatica”, según consignó La Tercera.

Y argumentó que “pese a los cientos o miles de personas, no lo sabemos, cientos o miles de personas presentes en el lugar, no fue posible encontrar un solo testigo que pueda confirmar la autoría de las lesiones ocasionadas a Gustavo Gatica”.

“Confirma lo que señalamos (antes), esto es que el escenario de ocurrencia de los hechos era tan caótico, que las circunstancias de lesión de Gustavo Gatica fueron imperceptibles para todos los presentes en el lugar”, indicó.

Asimismo, apuntó a que “esta singularidad también explica cómo la propia víctima, Gustavo Gatica, no puede identificar al autor de sus lesiones y por su parte, el autor del disparo tampoco pudo observar la existencia de una persona lesionada en sus ojos”.

“En este lugar, estando repleto de personas, ese elemento tan básico, la declaración testimonial, no existe”, señalaron, agregando que “forzadamente, se les trató de recordar a algunos testigos los hechos exhibiendo los videos para que se reconocieran y reconocieran a terceros”.

La defensa de Crespo mencionó que “va un equipo al sitio del suceso al día siguiente a las 23 horas, pero no lo fijan, no lo custodian y no lo aíslan. Y a la misma hora otro equipo va a Fuerzas Especiales donde incauta documentación atingente que ha sido utilizada en este juicio”.

Y agregó que “el 10 de noviembre del 2019 se hizo la inspección del sitio del suceso, dos días después de los hechos”.

Por otro lado, cuestionaron el material audiovisual presentado por los querellantes. “Este video sincronizado no es una evidencia del sitio del suceso. Este video se creó en un laboratorio. Se creó en el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones. No es una evidencia”, indicaron.

La defensa aseveró que “es una creación realizada por don Pablo Villena, realizador audiovisual, producto de la edición de los videos que se tuvieron a la mano para poder sincronizarlos”.

“Otro problema que también reconoció el perito es que la sincronización se hizo en forma manual, eligiendo puntos visuales coincidentes. No se utilizó un software para la sincronización, lo hizo solamente en forma visual. Pese a ello, pese a que dijo que lo había señalado o lo había hecho en forma manual, él no consignó dentro de su informe cuál era el margen de error de esa sincronización de forma manual”, detalló.

Finalmente, desde la defensa comentaron que “no solamente no se levantó la grabación en forma original desde los dispositivos, sino que ni siquiera se revisó el dispositivo”.

