Defensa de Cathy Barriga pide descartar prisión preventiva por problema médico de su hijo: formalización continúa este jueves

En el 9° Juzgado de Garantía de Santiago se realizó la segunda audiencia de formalización en contra de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, a quien se le imputa los delitos reiterados de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

La Fiscalía señaló que la exautoridad “defraudó o permitió que se defraudara el patrimonio fiscal” gracias a la implementación de una “estructura orgánica administrativa de disponibilización fraudulenta de recursos y la instalación de una gobernanza fraudulenta”.

Durante la audiencia de este miércoles, la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, solicitó la prisión preventiva para Barriga por considerarla un peligro para seguridad de la sociedad.

La persecutora se baso en los presuntos montos defraudados en el caso Democracia Viva; en la Municipalidad de Vitacura por el exalcalde Raúl Torrealba; y en la Municipalidad de Algarrobo por el alcalde José Yánez. “Todos fueron considerados un peligro para la seguridad de la sociedad”, señaló.

Durante los alegatos, la defensa de la exalcaldesa pidió descartar la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía aludiendo a un problema médico de su hijo menor, esto, debido a que Barriga es su cuidadora.

Marcelo Hadwa, abogado de la exautoridad sostuvo que “en el caso de mi representada, es madre de tres hijos y es cuidadora de dos de esos hijos, el otro ya es mayor de edad, tiene al rededor de 23 años. Pero uno de esos niños tiene un cuadro médico del cual ya nos hemos referido”.

“Tiene calidad de madre cuidadora, no es una situación que se pueda reemplazar o que la reemplace el padre, es una situación. Más allá de eso, no me voy a extender”, agregó.

Cabe señalar que la audiencia continuará a las 09:30 horas de este jueves en el 9° Juzgado de Garantía.

