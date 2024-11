Defensa de Cathy Barriga calificó de "arbitraria" la prisión preventiva en su contra y apelará para revertir la decisión

El abogado Cristóbal Bonacic, defensor de Cathy Barriga calificó la prisión preventiva como "arbitraria" y anunció que recurrirá a la Corte de Apelaciones de Santiago para revertir la medida del Noveno Juzgado de Garantía.

Al término de la audiencia, dijo que “en toda revisión de medida cautelar lo que tiene que revisar el tribunal es cuáles son los nuevos antecedentes que hay que justifiquen la prisión preventiva. El tribunal dio como argumento los mismos hechos que fueron objeto de formalización en enero de este año, resuelto por otro juez, por este mismo tribunal, entendido que no era suficiente la prisión preventiva”.

“Hoy día, lamentablemente, se ha ejercido una presión, que ha sido desde enero de este año, que nuestra representada tiene que estar privada de libertad sin ningún mérito ni fundamento alguno”, afirmó.

“Estamos muy esperanzados de que tras la apelación que se va a presentar lo antes posible, la Corte de Apelaciones va a ajustar la resolución a lo que corresponda, va a revocar esta resolución que no tiene mérito, en cuanto a los hechos y al derecho”, añadió.

Además, aseguró que “se ha retrocedido 10 meses sin que no importe nada que una persona ha estado privada de libertad en su casa 10 meses, cumpliendo fiel y oportunamente la medida cautelar (de arresto domiciliario)”.

También criticó que los querellantes no presentaron antecedentes que justifiquen la medida. “¿Cuál es el nuevo antecedente que justifica la prisión preventiva? Ese nuevo antecedente no existe. Acá la decisión de prisión preventiva se retrotrajo a lo que se discutió en enero de este año, no hay ningún antecedente, porque los asuntos de la reformalización del 13 de septiembre son delitos en los cuales no agregan nada en lo más mínimo, nada respecto de la pena probable, de la gravedad de los hechos de aquellos que ya fueron objetos de formalización”.

PURANOTICIA