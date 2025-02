Defensa de Catalina Pérez acusa que desafuero "no cumple con estándares jurídicos" y apelará ante la Corte Suprema

El abogado Gonzalo Medina, defensor de la diputada Catalina Pérez, se pronunció respecto de la solicitud de desafuero que fue acogida por la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

Al perder su inmunidad parlamentaria, se podrán iniciar acciones legales en su contra en el marco del «Caso Convenios».

Al respecto, el profesional indicó que “no compartimos la decisión, y obviamente, recurriremos de apelación a la Excelentísima Corte Suprema”.

“Este desafuero no se sustenta y no cumple con estándares jurídicos. Esto no es una condena. Jamás se ha resuelto un desafuero en el lapso de tres horas”, agregó.

Tras esto, Medina criticó a la Fiscalía, indicando que cuenta “con una carpeta repleta de antecedentes, que contiene revisión de cuentas corrientes, informes de la PDI, declaraciones de muchos testigos e imputados, vaciado de celulares y computadoras, y también chats”.

“En todas las declaraciones nadie involucra a la diputada Pérez. En la carpeta no hay nada que demuestre que haya cometido algún ilícito. No hay razones para desaforarla”, completó.

Por último, el letrado reiteró su defensa a favor de su clienta, argumentando que la “diputada Pérez jamás ha cometido fraude al Fisco. No realizó ninguna acción de tráfico de influencias. Jamás intercedió por esos convenios”.

PURANOTICIA