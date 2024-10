Defensa de Ángela Vivanco tras su remoción como ministra de la Corte Suprema: "Estamos sorprendidos"

El abogado Cristóbal Osorio, defensor de la ahora exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, se refirió a la decisión unánime de la Corte Suprema de remover a su representada por “notable abandono de deberes”.

El profesional afirmó que "estamos sorprendidos porque hay muchas cosas que nosotros manifestamos respecto a la falta de integridad de los antecedentes”.

Además, subrayó que “también mencionamos que existía prescripción respecto a algunas infracciones y no vemos ningún tipo de pronunciamiento”.

En ese contexto indicó que "es difícil tener una opinión inmediata, porque se hizo una lectura a un texto largo, con una serie de análisis jurídicos que nosotros vamos a tener que ponderar con tranquilidad".

Sobre una posible apelación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Osorio señaló que no le corresponde a él decidir sobre esa vía: “No es algo que a mí me corresponda decir (...) yo por lo menos esta parte que a mí me correspondía lo doy por concluida”.

Finalmente, expresó satisfacción por el trabajo realizado: “Quedo conforme con la defensa que nosotros realizamos, los planteamientos que hicimos y los diversos antecedentes de carácter objetivo relativo a la antigüedad de la sentencia”.

PURANOTICIA