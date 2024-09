Defensa de Ángela Vivanco solicitó a la Corte Suprema la nulidad del proceso en su contra

La defensa de la suspendida magistrada de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, solicitó formalmente al Pleno del máximo tribunal la nulidad del proceso de remoción de la ministra y que se denuncie la probable filtración de antecedentes recopilados por su Comisión de Ética.

El escrito ingresado por el abogado Cristóbal Osorio recalca que la normativa es explícita en cuanto a que lo obrado por la Comisión de Ética “es estricta y totalmente reservado, por lo que la infracción a esta obligación de parte de los funcionarios o empleados que tomen parte de la misma, constituye falta grave”.

“Se dio acceso a un tercero no interviniente de la remoción, no obstante, el carácter reservado de ésta. En segundo lugar, sería posible asegurar que se entregaron piezas del expediente de la Comisión de Ética que esta parte no ha tenido acceso”, dice el escrito, acusando que ello les “genera un grave perjuicio y demuestra la grave afectación a la garantía del debido proceso”.

Respecto a esto último, el defensor de la ministra, Juan Carlos Manríquez, sostuvo que “para nosotros, como equipo de defensa, es extremadamente grave y perjudicial lo que ha ocurrido. No tenemos acceso a ningún antecedente relevante de esta investigación. Sin embargo, el acoso mediático contra la ministra y su entorno continúa. Parece que nadie quisiera ver ni oír su defensa de fondo en los minutos y en las oportunidades que corresponden”.

“Decidimos denunciar el vicio total en el cual se ha incurrido y solicitamos que se anule todo este procedimiento, tanto de remoción como ante la Comisión de Ética, se denuncia al Ministerio Público esta filtración grave y se incauten los teléfonos de todas las personas que han intervenido en esta tramitación”, agregó.

“Realmente, para nosotros, como defensa, se nos hace prácticamente imposible llevar adelante una defensa técnica si no tenemos acceso a los antecedentes que se filtran por todos los medios”, concluyó el abogado.

