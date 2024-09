Defensa de Ángela Vivanco descarta amistad entre la magistrada y el abogado Mario Vargas

Juan Carlos Manríquez, uno de los abogados que representa a la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, negó que exista una relación de amistad entre su clienta y Mario Vargas, abogado del Consorcio Belaz Movitec (CBM). Esto surge en el contexto del llamado «Caso Muñeca Bielorrusa».

La jueza, actualmente suspendida por decisión del máximo tribunal, ha sido señalada por su supuesta cercanía con el penalista que defendió a la empresa chileno-bielorrusa en un juicio contra la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), caso que fue revisado por la Corte Suprema.

En conversación con CNN Radio, el abogado descartó tal amistad, tras la información publicada por Ciper Chile.

“Esa pregunta fue hecha a través mío. Yo me reuní con la profesional investigadora del medio Ciper, me mostró la imagen, la vimos, hice la consulta directamente ahí y la magistrada me respondió: ‘Primero, el señor llegó a la casa acompañando a otro invitado, no lo invité yo. Segundo, el hecho de que estuviera en la casa esa persona y otras, ambos llegan a mis cumpleaños acompañados también de otros, no necesariamente significa una estrecha familiaridad o amistad’”, explicó Manríquez.

“Si hay otros antecedentes que a ese se sumen, que hasta ahora yo he visto ese video, evidentemente hay un interés público en aclararlo, y hay que preguntar si en ese caso en específico era razonable haber planteado esa situación, y si también había que plantearse si quienes hoy día la levantan, lo conocían”, agregó el defensor de Vivanco.

“Y quienes lo conocían y lo sabían en ese minuto, reitero, lo plantearon o no, es un asunto que vamos a tener que revisar precisamente teniendo en la mano esas declaraciones que, hasta el día de hoy, no tenemos”, aclaró el abogado.

Manríquez también puso en duda que pueda existir colusión en el máximo tribunal por el «Caso Muñeca Bielorrusa».

“Sería bien difícil pensar que ministros de ese calado están todos coludidos para dictar una resolución injusta o ilegal”, dijo.

“El problema es otro: Cuando usted debe presentar esas cuestiones, si tiene una duda contra un magistrado, tiene que actuar inmediatamente y pidiendo inhabilitar, de recusación, implicancia, presentación al pleno, y pedir en ese minuto dentro del debate, que esas cuestiones se resuelvan si es que usted cree que un magistrado está actuando mal. Y por lo que sabemos no se hizo”, finalizó el defensor de la ministra Ángela Vivanco.

