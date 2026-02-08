Defensa de Ángela Vivanco busca revertir su prisión preventiva en Corte de Apelaciones

ste lunes se llevará a cabo una audiencia clave en la Corte de Apelaciones de Santiago, donde la defensa de la exministra Ángela Vivanco solicitará dejar sin efecto la prisión preventiva que pesa sobre ella en el marco del caso “Muñeca Bielorrusa”. La decisión podría definir los próximos pasos judiciales en una de las aristas más sensibles de la investigación.

La cautelar fue decretada el 30 de enero por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, tras considerar que Vivanco representaba un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación. Entre los antecedentes presentados, el Ministerio Público señaló que la imputada habría eliminado mensajes en su teléfono celular, lo que generó preocupación sobre posibles obstrucciones al proceso.

En la antesala de la audiencia, los querellantes manifestaron su expectativa de que la prisión preventiva se mantenga, argumentando que existen méritos suficientes para sostener la medida cautelar. Marcelo Acevedo, presidente de la Organización de Trabajadores y Trabajadoras Judiciales, declaró que esperan que la Corte confirme la decisión tomada por el tribunal de garantía.

Actualmente, Vivanco permanece privada de libertad en la Cárcel de Mujeres de San Joaquín, alojada en un módulo especial por su condición de exintegrante de la Corte Suprema, medida que busca resguardar su integridad física ante eventuales riesgos dentro del penal.

La resolución que adopte la Corte de Apelaciones será determinante para la evolución judicial de Vivanco y podría sentar un precedente en el manejo de medidas cautelares en casos de alto perfil, consolidando o revocando la estrategia de defensa presentada por la exministra.

