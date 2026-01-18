Decretan toque de queda en Penco, Nacimiento y Laja por incendios forestales

En el contexto de la grave emergencia por incendios forestales en la Región del Biobío, durante la tarde de este domingo se confirmó la aplicación de un toque de queda en diversas comunas, como parte de las medidas de resguardo y control ante el avance del fuego.

La información fue entregada por la Jefatura de la Defensa Nacional (Jedena) Biobío, encabezada por el contraalmirante Edgardo Acevedo, quien precisó que la restricción regirá en las comunas de Penco, Nacimiento y Laja, tras una auditoría realizada en terreno.

En estas comunas, el toque de queda comenzará a las 20:00 horas de este domingo y se extenderá hasta las 06:00 de la mañana, con el objetivo de resguardar la seguridad de la población y facilitar las labores de emergencia en sectores afectados por los incendios.

Adicionalmente, se informó que en la localidad de Lirquén, perteneciente a la comuna de Penco, se decretó un toque de queda total, el cual entrará en vigencia a partir de las 19:00 horas y se mantendrá hasta nuevo aviso, dada la complejidad de la situación en ese sector.

Cabe recordar que, tras el Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, había adelantado que “eventualmente se decretará toque de queda”, anuncio que fue ratificado horas más tarde por el gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, y oficializado por la Jefatura de la Defensa Nacional.

