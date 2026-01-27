Decretan prisión preventiva para venezolano que apuñaló a su pareja embarazada en Quinta Normal: mujer perdió el bebé

En prisión preventiva quedó un ciudadano venezolano tras ser formalizado por apuñalar a su pareja embarazada -quien producto del ataque perdió a su hijo- en Quinta Normal y luego balear a un vecino en su propia casa.

El fiscal Manuel Zúñiga, de la Fiscalía Centro Norte, imputó al acusado los delitos de femicidio frustrado, aborto violento y homicidio frustrado.

Los hechos comenzaron en la vivienda del individuo ubicada en calle Santa Inés. Allí, el sujeto agredió a su pareja, apuñalándola con un objeto cortopunzante.

La mujer tenía cuatro meses de embarazo y además de la pérdida de su retoño, estuvo en riesgo su propia vida, pues tras la agresión, ingresó a un centro asistencial en riesgo vital.

Los equipos médicos lograron estabilizarla y, de momento, la mujer se mantiene estable dentro de su gravedad.

Tras este ataque, el sujeto huyó y en su escape ingresó a una vivienda ubicada en Mapocho con Ingeniero Lloid, domicilio donde se encontraban dos hombres de nacionalidad chilena. Estos últimos pensaron que iban a ser víctimas de un asalto.

Ante ello, uno de los residentes sacó un arma debidamente inscrita para reducir al venezolano. Sin embargo, tras un forcejeo, el imputado tomó el arma y le disparó a uno de los habitantes.

Finalmente, el protagonista del delito fue detenido y trasladado al Hospital Félix Bulnes, ya que resultó con una herida de bala en una pierna.

El mayor Daniel Barrera, de la 22ª comisaría de Quinta Normal, explicó que el venezolano estaba aparentemente en estado de ebriedad y bajo efectos de psicotrópicos, por lo que “no se vio mayormente afectado por la lesión balística".

En consecuencia, el sujeto “le arrebata el arma al propietario y lo lesiona, aparte de agredirlo físicamente”.

El Ministerio Público estableció que personal de Labocar deberá realizar las pericias tendientes a esclarecer el caso.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA