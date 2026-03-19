Decretan prisión preventiva para presunto autor y quien sería encubridor de femicidio en Paine

En prisión preventiva quedaron los dos detenidos por el femicidio de una joven de 25 años ocurrido en la madrugada de este miércoles en la comuna de Paine, en la región Metropolitana.

La Fiscalía Metropolitana Occidente confirmó que se decretó la máxima cautelar para el presunto autor y para quien sería encubridor del crimen.

Según los antecedentes del caso, la víctima fue atacada en plena vía pública por su expareja, quien le propinó golpes y la apuñaló, provocándole la muerte en el lugar.

De acuerdo a testimonios de familiares, existía una relación amorosa de aproximadamente cuatro meses marcada por episodios de violencia. La mujer había presentado cuatro denuncias por violencia intrafamiliar.

El comandante Jorge Guzmán, del Departamento OS9, relató que al momento de la detención de quien sería autor del crimen, "se encontraba acompañado de una persona adulta, la cual portaba un arma de las mismas características que se utilizaba en el femicidio que estamos investigando".

Ambos imputados fueron detenidos en la vía pública mientras se movilizaban en bicicleta.

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