Decretan prisión preventiva para nuevo detenido por secuestro del exalcalde Gonzalo Montoya

El venezolano que fue arrestado por estar involucrado en el secuestro del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, fue enviado a prisión preventiva.

El sujeto identificado como Yordyn Alexander Andrade Triviño (20), fue aprehendido por Carabineros en el centro de Santiago en un control de rutina, del que quiso escapar, pero fue capturado y además, se le incautó un arma de fuego.

De acuerdo con los antecedentes recabados durante la investigación y expuestos en la audiencia, el delincuente tuvo un rol clave en el secuestro extorsivo que vivió el exjefe comunal, quien estuvo retenido por alrededor de 70 horas.

Desde la Policía de Investigaciones (PDI) señalaron que se constató que Andrade Triviño, era quien conducía el vehículo con el cual se ejecutó el rapto, también realizó giros de dinero desde las cuentas de la víctima, y fue quien se encargó de eliminar el teléfono que usaba Montoya a la hora de ser abordado.

El fiscal ECOH, Ernesto González, tras la audiencia, señaló que el Tercer Juzgado de Garantía consideró el hombre un peligro para la seguridad de la sociedad.

El persecutor señaló que “se formalizó a un nuevo imputado que se encontraba con orden de detención, por el delito de secuestro extorsivo y además se le formalizó un delito de porte y tenencia de arma de fuego prohibida. Él portaba un arma de fuego al momento de ser detenido el día de ayer”.

“Él sería una de las personas que participó directamente en la retención de la víctima desde el primer momento. Llega al lugar, participa de la retención y posteriormente va a realizar estos giros y transacciones bancarias con las tarjetas de la víctima y después haría abandono del vehículo en la vía pública”, agregó el persecutor González.

Por este delito, ya hay tres personas detenidas: Yonaikel Valentín Marcano Villarroel, Israel Useche Galue además del delincuente que fue formalizado este jueves.

