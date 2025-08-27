Decretan prisión preventiva para los cinco imputados por crimen de ingeniero en Curacaví

El Juzgado de Garantía de Curacaví dictó prisión preventiva para los cinco imputados por el robo con homicidio del ingeniero Michael Peñaloza ocurrido en la comuna de Curacaví.

Durante la audiencia, la Fiscalía argumentó que los acusados habrían acelerado a gran velocidad para pasar con el vehículo por encima de la víctima.

“Al ver que la víctima se coloca al frente del vehículo para impedir su sustracción, procedió a acelerar dirigiendo el automóvil a gran velocidad en contra de Michael Peñaloza, impactándolo con la parte delantera del vehículo, pasando por encima de él, atropellándolo y dejándolo tendido en el piso para luego darse a la fuga del lugar”, relató el fiscal Eduardo Pontigo.

El hecho ocurrió el martes 19 de agosto, cuando sujetos entraron a la parcela donde residía el hombre de 44 años junto a su familia, con la intención de sustraerle su vehículo particular el cual estaba estacionado al interior del recinto, los cuales no logran su cometido, siendo persuadidos por las alarmas del inmueble.

Posteriormente, a eso de las 05:00 horas, vecinos del sector se contactaron con Carabineros, quienes al concurrir al lugar de los hechos constataron que la víctima se encontraba fallecida a las afueras de su domicilio con lesiones atribuibles a un atropello.

