Decretan prisión preventiva para imputado por secuestro del exalcalde Gonzalo Montoya

En prisión preventiva quedó un hombre de nacionalidad venezolana vinculado con el secuestro del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, ocurrido a fines de junio.

El Juzgado de Garantía de Santiago determinó la privación de libertad para el individuo que fue detenido la semana pasada, tras un allanamiento realizado en Renca. En la causa se encuentran identificados cuatro sospechosos por el delito.

El fiscal ECOH, Ernesto González, indicó que el venezolano fue formalizado por el delito de secuestro extorsivo, sin descartar que eventualmente se le acuse de otros ilícitos.

“Se posiciona en principio en el lugar de retención de la víctima, donde es abordado por distintos delincuentes, donde es secuestrado directamente. Y, además, se logra posicionar en la casa de cautiverio en la comuna de Renca, en donde él habría tenido una participación más directa” detalló el persecutor respecto al rol que tenía el detenido en el delito.

“Sería la persona que en el fondo va al lugar de cautiverio, entrega alimentación a los captores, a las personas que secuestraron o que estaban en el fondo haciendo la guardia del secuestro”, añadió.

Asimismo, González explicó que el ciudadano extranjero era quien daba instrucciones respecto a lo que tenían que hacer con la víctima en el lugar en que lo tenían retenido.

Junto con ello, el fiscal confirmó que el sujeto tendría vínculos con “Los Mapaches”, una facción del Tren de Aragua. El plazo de investigación determinado por el tribunal fue de 120 días.

PURANOTICIA