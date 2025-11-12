Decretan prisión preventiva para imputado por robo, violación y femicidio de Valentina Alarcón

En prisión preventiva quedó Robinson Saunders, imputado por femicidio con violación y robo con homicidio de Valentina Alarcón, la joven que estuvo desaparecida tras salir de su casa en Puente Alto y aparecer 16 días después muerta en una casa abandonada en La Pintana.

Se decretaron 180 días de investigación y el sujeto arriesga desde cadena perpetua simple a perpetua calificada.

El hombre de nacionalidad chilena, tiene 33 años y cuenta con antecedentes. Hasta ahora, figura como el único detenido en el caso.

"Esto parte como una presunta desgracia de Valentina y desde el minuto uno la Fiscalía aplicó el protocolo que tenemos precisamente para una presunta desgracia", consignó la fiscal sur, Pamela Bustamante.

En esa misma línea, la persecutora agregó que: "Gracias al trabajo de medidas inclusivas que realizamos desde el día uno logramos la georreferenciación de Valentina que era compatible con la última información que teníamos que ella había salido sola desde su domicilio en la comuna de Puente Alto hacia un sector que en una primera instancia no sabíamos dónde era, pero que después la georreferenciación nos dio la comuna de La Pintana y específicamente la población El Castillo",

"El tema del celular de la víctima es un ámbito esencial de investigación porque la georreferenciación del teléfono fue lo que nos llevó a La Pintana. Acto seguido, lo que hace la policía es especiar si ese teléfono estaba activo con otro número, lo que nos dio positivo y ahí localizamos a la persona que estaba en posesión de ese teléfono", consignó.

