Decretan prisión preventiva para imputado por crimen de fotógrafo y sus dos hijos en La Reina

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para Jorge Ugalde Parraguez, imputado por el homicidio calificado de Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos de 17 años, ocurrido el pasado 18 de octubre en un domicilio de avenida La Cañada, comuna de La Reina.

Según detalló la Fiscalía Oriente, el sujeto fue formalizado por tres delitos de homicidio calificado, todos en calidad de consumado, con agravantes de alevosía y premeditación. La acusación se sustenta en diligencias que apuntan a un supuesto plan para atentar contra su familia.

“Las razones son parte de la formalización”, indicó el Ministerio Público, agregando que tanto la Fiscalía como la Policía de Investigaciones (PDI) vinculan el crimen a “conflictos familiares y disputas por una millonaria herencia”.

EVIDENCIAS CLAVE

Durante la audiencia se presentó un video en el que se observa a Jorge Ugalde paseando a su perro y portando una bolsa, en la que -según la investigación- habría ocultado el arma homicida. Testigos afirman haberlo visto lanzar un objeto al canal San Carlos, cercano al sitio del suceso, el cual sería un cuchillo utilizado en el crimen.

Las imágenes, junto con las propias declaraciones del imputado, permitieron a la PDI avanzar en la reconstrucción del caso y vincularlo directamente con los hechos.

TRINIDAD CRUZ-COKE EN CALIDAD DE IMPUTADA

La Fiscalía Oriente también informó que Trinidad Cruz-Coke, hermana de la víctima y pareja de Jorge Ugalde, se encuentra en calidad de imputada. Aunque no se ha precisado su grado de participación, su vínculo con el acusado es parte de la investigación en curso.

Cabe recordar que, en un inicio, el caso fue abordado como un doble parricidio seguido de suicidio. Sin embargo, el desarrollo de las pericias permitió establecer la participación directa de Ugalde en el triple homicidio.

Finalmente, se aclaró que el carácter de imputado implica que una persona está siendo investigada, pero no necesariamente se encuentra detenida.

Debido al parentesco de Jorge Ugalde Parraguez con las víctimas es que se está investigando como un homicidio calificado en contexto de violencia intrafamiliar.

Cabe señalar que desde el juzgado dieron un plazo de 180 días para la investigación.

