Decretan prisión preventiva para imputado por balacera en edificio de Independencia

Con la medida cautelar de prisión preventiva quedó este sábado el presunto autor de los disparos registrados al interior de un edificio residencial ubicado en calle Inglaterra 1144, comuna de Independencia, ataque que dejó a un adolescente de 17 años herido a bala.

El violento hecho ocurrió la tarde del domingo 14 de diciembre, cuando dos sujetos ingresaron al inmueble por el sector de estacionamientos, luego de que un residente abriera el portón de acceso. Una vez en el interior, interceptaron a la víctima y le dispararon a corta distancia en al menos dos ocasiones, para luego darse a la fuga a pie.

Tras el ataque, el menor —de nacionalidad ecuatoriana— fue auxiliado inicialmente por personal municipal y posteriormente trasladado hasta el Hospital San José, donde se confirmó que presentaba heridas de bala en uno de sus brazos y en la zona de la escápula.

Desde la Fiscalía ECOH informaron que el adolescente evolucionó favorablemente, señalando incluso que existía la posibilidad de que fuera dado de alta médica, dependiendo de su evolución clínica.

Según explicó el fiscal ECOH, Cristian Soto, el imputado —de nacionalidad colombiana— fue detenido durante la jornada del viernes, portando un arma de fuego al momento de su captura. Tras la audiencia de formalización, el tribunal decretó su prisión preventiva y fijó un plazo de investigación de 90 días para el desarrollo de las diligencias.

PURANOTICIA