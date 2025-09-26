Decretan prisión preventiva para implicado en mortal “mexicana” en Paine

El Juzgado de Garantía de San Bernardo decretó la prisión preventiva de un sujeto de nacionalidad chilena, imputado por el homicidio con arma de fuego de un hombre en medio de una "mexicana" de cigarrillos de contrabando, hecho ocurrido el 4 de febrero de 2025.

De acuerdo a la investigación policial, ese día en el sector de Champa de la comuna de Paine, Región Metropolitana, mientras se realizaba el trasvasije del cargamento ilegal, una banda asaltó a los encargados del contrabando y les robó un camión con los cigarrillos.

En medio de la quitada, uno de los miembros de la banda disparó contra el grupo del camión e hirió de gravedad a un hombre de 33 años, quien fue trasladado hasta el SAPU de la comuna de Paine, donde falleció producto de las lesiones.

Gracias al trabajo realizado por la Fiscalía ECOH Metropolitana en conjunto con la Brigada de Homicidios de la PDI, se logró posicionar al imputado en el lugar, mediante el trabajo de inteligencia policial e investigativa, para luego realizar la detención del sujeto.

El fiscal ECOH Rodrigo Mena manifestó que "se logró dar con el paradero de uno de los implicados en este hecho y donde se continuará trabajando para poder dar con el paradero del resto de las personas que participaron en este hecho".

Con los antecedentes presentados ante el tribunal, se determinó la prisión preventiva para el imputado por ser un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, el tribunal dio un plazo de 120 días para el cierre de la investigación.

Los hechos ocurrieron al interior de un terreno ubicado a la orilla de la Ruta 5 Sur, kilómetro 54, sector de Champa, donde la víctima y otros sujetos estaban realizando el trasvasije de la mercadería desde un camión a vehículos menores.

PURANOTICIA