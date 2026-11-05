Decretan prisión preventiva para Francisco Huaiquipán tras formalización por presuntos delitos de violación y abuso sexual

Durante la tarde de este jueves, el 12° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar de prisión preventiva para Francisco Huaiquipán.

El exfutbolista fue formalizado por presuntos delitos de violación y abuso sexual reiterados contra tres personas de su entorno familiar.

Estos hechos habrían ocurrido entre los años 2009 y 2023.

El tribunal dictaminó un plazo de 120 días para la investigación y Gendarmería decidió que el exdeportista cumpliera la medida cautelar en Santiago 1.

Durante la audiencia de formalización, la Fiscalía expuso los testimonios de las tres denunciantes, los cuales resultaron determinantes para que el tribunal considerara que la libertad del exjugador representa un peligro para la seguridad de la sociedad.

A pesar de tratarse de denuncias presentadas años después de los hechos, el juez estimó que los relatos eran sólidos y coherentes para justificar la prisión preventiva.

La fiscal jefa de Género de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, Yazmin Salech, dio a conocer que "se trata de tres víctimas, niñas y adolescentes, a la época de ocurrencia de los hechos, que develan actos transgresores de su indemnidad y libertad sexual".

Añadió que "se recibieron denuncias de víctimas que forman parte del entorno familiar del imputado, que dan cuenta de sistemáticos delitos de abuso sexual y de violación reiterados en contra de dichas personas cuando eran menores de 18 años de edad".

Tras la audiencia, el abogado defensor del imputado, Darío Guajardo, confirmó que recurrirán a instancias superiores para revertir la resolución judicial dentro del plazo legal de cinco días y declaró que "mi representado se declara absolutamente inocente de todas y cada una de las imputaciones que se efectúan a su respecto".

El profesional afirmó que Huaiquipán no recordaba la existencia de estas acusaciones ni haber estado en los lugares que indican las denuncias.

PURANOTICIA