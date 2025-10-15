Decretan prisión preventiva para exjuez tributario y aduanero de la región Metropolitana imputado por cohecho agravado

El 7º Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el exjuez tributario y aduanero de la región Metropolitana, Óscar Meriño Maturana, quien fue imputado como autor del delito reiterado de cohecho agravado.

El profesional fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) tras ser acusado de haber recibido coimas para favorecer a peritos contables en diversas causas.

El exjuez tributario ordenaba peritajes sobre “asuntos innecesarios” y “temas que ya habían sido resueltos”, los cuales habrían sido encargados a profesionales que tenían vínculos cercanos con el imputado.

Casi de manera paralela, él y su círculo íntimo habrían recibido pagos provenientes de esos peritajes.

Un informe policial sostiene que los peritajes se realizaron sin un criterio técnico sólido y la calidad de los informes eran deficientes, lo que terminaba por favorecer a los contribuyentes. Es decir, a empresas o particulares que mantenían algún litigio tributario en su tribunal. Y, por tanto, en perjuicio del fisco.

A comienzos de año, Meriño fue removido por la Corte de Apelaciones de Santiago tras obtener malas calificaciones.

PURANOTICIA