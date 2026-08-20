Decretan prisión preventiva para excarabineros de La Granja acusados de vínculos con traficantes y allanamiento ilegal

El 12º Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar de prisión preventiva para dos exfuncionarios de Carabineros de La Granja que fueron formalizados en el marco de una investigación por la entrega de información privilegiadas a bandas criminales.

De acuerdo a los antecedentes de la Fiscalía, durante la audiencia se dio por acreditado la existencia de los ilícitos y la participación de ambos imputados en ellos.

Uno de los exuniformados fue acusado por violación de secreto, mientras que el segundo exfuncionario fue formalizado por delitos de allanamiento ilegal, porte ilegal de arma de fuego prohibida y de municiones.

Asimismo, se dio a conocer que uno de los involucrados habría entregado información reservada a dos sujetos vinculados el tráfico de drogas en la población San Gregorio.

Cabe señalar que las diligencias en este caso incluyeron el allanamiento de la 13ª Comisaría de La Granja, donde se registraron los casilleros de los imputados. Además, se realizó la entrada y registro de los domicilios de los exfuncionarios. El operativo fue realizado por personal del Departamento de Asuntos Internos de Carabineros.

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