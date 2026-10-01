Vandalizan vehículo del diputado Valenzuela y sustraen especies y documentación parlamentaria tras participar en «Sin Filtros»

Un extraño robo afectó al diputado Daniel Valenzuela (Ind.-RN) y a su jefa de gabinete mientras participaban en el programa «Sin Filtros», en Providencia, pues desconocidos vandalizaron su vehículo y robaron documentos y especies.

El hecho ocurrió frente la productora del programa, en calle Praga. A la salida de la grabación, el parlamentario descubrió que su vehículo había sido atacado por personas que también robaron especies y documentación parlamentaria.

"Vengo saliendo del programa Sin Filtros y, la verdad es que, en un descuido, nos reventaron los vidrios, los neumáticos. Esto, la verdad, es que no es un simple robo. Nos sacaron información del auto", denunció en redes sociales.

Asimismo, sostuvo que "esto es desagradable, pero yo he hecho varias denuncias. He denunciado varias cosas que están mal en este país y, si los que me quieren amedrentar, los que me quieren hacer callar y los que quieran que no siga investigando están equivocados, se metieron con la persona equivocada".

"No voy a parar y todo lo que estoy fiscalizando, hoy día lo voy a fiscalizar con más ganas. No les tengo ni una gota de miedo, ni siquiera una", cerró.

Cabe hacer presente que por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Oriente, el caso será investigado por personal especializado del OS9 de Carabineros.

"No había ningún ocupante en el vehículo. Mantenía daños en un vidrio del costado derecho delantero y en la rueda delantera derecha", señaló la teniente Francisca Burgos, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Oriente.

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