Oficialismo respalda Presupuesto 2027 con alza de 1,5% y anticipa apoyo en el Congreso

Parlamentarios oficialistas destacaron el aumento del 1,5% en el Presupuesto 2027, anunciado por el Presidente José Antonio Kast, y adelantaron la aprobación del proyecto en el Congreso Nacional.

La senadora RN María José Gatica, integrante Comisión Hacienda, expresó que "Chile necesita un presupuesto austero, responsable, que ponga la plata donde importa, en seguridad y en ordenar la casa".

"Nosotros en Renovación Nacional somos hoy día el sostén de este Gobierno. Hemos aprobado todos sus proyectos y vamos a trabajar para que este presupuesto también se apruebe. Porque una cosa es tener las ideas y otra es tener la valentía y los votos para gobernar. Y esa valentía la tiene RN", recalcó.

Por su parte, el diputado Diego Schalper, jefe de bancada RN e integrante de comisión de Hacienda, destacó "el incremento en 1,5% en el gasto del presupuesto, en minutos donde algunos especulaban que con los ajustes que se han tenido que hacer, las correcciones, el buen manejo de la de las finanzas públicas, no íbamos a alcanzar a subir del 1%. El Gobierno sorprende con un 1,5%, lo cual es una gran noticia".

También aseguró que "tenemos un presupuesto con empatía social, un presupuesto con capacidad de generación de empleo, y lo más importante, que apunta a las seguridades de los chilenos, a la seguridad pública, pero también a la seguridad social".

En tanto, el diputado republicano Agustín Romero, presidente de la Comisión de Hacienda, dijo que "este es un presupuesto que crece responsablemente un 1,5%, pero que pone la plata donde están las urgencias de los chilenos. Seguridad aumenta un 9,1%, salud un 4,7% y se destinan 375 mil millones adicionales a 241 obras públicas para generar empleo desde enero".

A su vez, el diputado de Evópoli Tomás Kast aseguró que "este presupuesto entiende algo fundamental: cuidar las cuentas fiscales no significa descuidar las urgencias de las personas. El gasto crece un 1,5% con prioridades claras en inversión, empleo, seguridad, niñez y protección social. Y esto es especialmente importante para La Araucanía".

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