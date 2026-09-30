Bachelet anuncia que "no se va para la casa" y que seguirá en la actividad política tras revés en la ONU

En el Teatro Municipal de La Pintana se desarrolló un acto de homenaje a la expresidenta Michelle Bachelet, tras el fracaso de su candidatura a la Secretaría General de la ONU.

A la actividad asistieron el expresidente Gabriel Boric y dirigentes, militantes y adherentes de las distintas colectividades de oposición que le rindieron un homenaje por todo lo que ha significado y representa para el país.

En su discurso, la exmandataria señaló que "sabíamos que la candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas era difícil, pero, como ustedes saben, las cosas en mi vida nunca han sido fáciles".

También admitió que "los vientos en contra han sido fuertes, mi candidatura no fue del agrado de todos", en referencia al supuesto veto de Estados Unidos a su postulación.

"Si incomodo porque creo en la democracia, porque creo en el multilateralismo y la cooperación internacional, porque los problemas son comunes y ningún país puede resolverlos solo, porque defiendo los derechos de las mujeres y los derechos humanos, la verdad es que es un tremendo honor que me hayan vetado por eso", agregó.

En cuanto a la situación interna de Chile, expresó que "necesitamos encontrarnos, escucharnos y trabajar juntos, porque solo con unidad podemos ofrecerle al país una alternativa que responda a sus necesidades y, al mismo tiempo, defienda sus principios: la democracia, la igualdad de derechos y oportunidades para todos y todas, la justicia social y los derechos humanos".

Finalmente anunció "a quiénes pensaban que después de esto me iba a ir para la casa, les tengo una mala noticia. Esto no va a pasar, voy a seguir aquí, aportando, trabajando y apoyando a Chile como lo he hecho siempre".

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