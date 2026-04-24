Decretan prisión preventiva para excarabinero que en estado de ebriedad provocó fatal choque en Santiago

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para el excabo de Carabineros por su responsabilidad en la colisión que le costó la vida a María Flores Rodríguez, de nacionalidad colombiana.

Durante la respectiva audiencia, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte levantó cargos contra el exuniformado invocando la Ley Emilia. Específicamente, se le formalizó por conducción en estado de ebriedad, ocasionando muerte y daño, además de abandonar el lugar y no prestar auxilio a la víctima de 20 años.

Para llevar a cabo las indagatorias correspondientes, el tribunal fijó un plazo de 120 días para el cierre de la investigación.

El fatal accidente ocurrió en la comuna de Santiago, en la intersección de las calles San Francisco con Tarapacá, alrededor de las 03:00 horas de este viernes. En ese punto, el entonces policía, que se encontraba de civil, impactó violentamente a un vehículo de aplicación. Producto de la fuerza del choque, la pasajera salió eyectada y se golpeó violentamente. Aunque fue trasladada de urgencia a la exPosta Central en riesgo vital, finalmente falleció en el recinto médico.

Tras el siniestro, el involucrado intentó evadir su culpa denunciando un robo. Sin embargo, la revisión de las cámaras de seguridad permitió determinar su verdadera responsabilidad en el hecho. Posteriormente, desde la institución policial se confirmó que el imputado estaba acompañado por otros seis funcionarios, quienes en su totalidad fueron dados de baja.

Constituido en el sitio del accidente, el fiscal Felipe Olivari entregó los primeros antecedentes del caso: "hay una persona detenida, es el conductor del vehículo Mazda que provoca la colisión, él está detenido por conducción en estado de ebriedad con lesiones graves y por darse a la fuga en todo accidente en que se produzcan lesiones. Él es un funcionario de Carabineros de la Cuarta Comisaría de Santiago".

Respecto a la coartada inicial del exfuncionario, el persecutor detalló la evidencia audiovisual que lo incriminó. "En una primera oportunidad, al parecer, la persona detenida denuncia el posible robo de su vehículo. Hay un video que es clarísimo, que concuerda su vestimenta y se ve cuando desciende del vehículo. Las diligencias están a cargo de Carabineros", añadió el fiscal Olivari.

Para profundizar en el falso testimonio, el representante del Ministerio Público agregó: "Él en un principio realiza la denuncia por el robo de su vehículo, pero con las diligencias que realizamos en la mañana, se pudo acreditar que eso no era verdad y él era la persona que conducía el vehículo". Finalmente, se constató que el automóvil siniestrado figura a nombre del imputado, hallándose además sus documentos en el interior.

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