Decretan prisión preventiva para el "Gordo Alex" por su vinculación con el secuestro y homicidio de Ronald Ojeda

El 11° Juzgado de Garantía de Santiago ordenó la prisión preventiva de Alfredo José Henríquez Pineda, conocido como “Gordo Alex”, por su presunta participación en el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda, quien residía en Chile en calidad de refugiado.

La investigación está a cargo del fiscal regional Héctor Barros, de la Fiscalía ECOH, junto al fiscal Alex Cortez. Además de su vinculación con el crimen de Ojeda, Henríquez enfrenta cargos por asociación criminal, en calidad de uno de los líderes de la organización delictual conocida como los "Piratas de Aragua".

El caso forma parte de una causa mayor que involucra a 26 personas privadas de libertad, mientras que el crimen de Ojeda concentra 12 imputados. Henríquez, de nacionalidad venezolana y en situación migratoria irregular, fue detenido la semana pasada por Carabineros en un operativo realizado en un edificio de Estación Central.

De acuerdo con antecedentes del Ministerio Público, el imputado es considerado autor intelectual de varios secuestros ocurridos en la región Metropolitana, entre ellos el que afectó a Ronald Ojeda, en febrero de 2024, en la comuna de Independencia ,y cuyo cuerpo fue hallado días después durante un allanamiento a una toma en Maipú.

