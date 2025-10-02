Decretan prisión preventiva para dos hermanos por homicidio de un joven en plena vía pública en Lo Espejo

El 10° Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para dos hermanos, adultos y de nacionalidad chilena, por los delitos de homicidio calificado, homicidio frustrado y porte ilegal de arma de fuego, por el homicidio de un joven de 20 años ocurrido el 16 de julio.

El hecho se produjo en plena vía pública, en la intersección de calle Pío XII con pasaje Mercurio, en la comuna de Lo Espejo. En el mismo lugar, otro adolescente de 14 años resultó herido y fue trasladado al SAR Julio Acuña Pinzón, donde logró ser estabilizado y sobrevivió.

La investigación fue liderada por la Fiscalía ECOH y ejecutada por la Policía de Investigaciones.

Según explicó el fiscal ECOH, Roberto Contreras, “se logró determinar que un clan familiar denominado "Los Pecas" habría concurrido al domicilio de ambas víctimas y con armas de fuego habría ocasionado la muerte de un joven de 20 años”.

Cabe señalar que el tribunal fijó un plazo de 90 días para la investigación.

(Imagen: Ministerio Público)

