Comisión aprueba proyecto que implementa exámenes de alcohol y drogas a conductores del transporte público

La Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de ley que busca que choferes del transporte público tengan que realizarse con regularidad exámenes de alcohotest y narcotest antes de conducir.

Este proyecto, al que el Gobierno puso suma urgencia, se vio acelerado por el fallecimiento de Paloma Ulloa, estudiante de la Universidad de Valparaíso que fue atropellada por un microbús conducido por un chofer que dio positivo a cocaína.

Su deceso se dio en circunstancias similares a las de la muerte de Mauro Alberto Gómez, estudiante del liceo Eduardo de la Barra cuyo caso dio pie a la llamada «Ley Alberto», presentada por la diputada Carolina Marzán, al que se agregó el presentado por el diputado Luis Cuello que busca que estos controles se realicen de forma diaria.

"La Comisión de Transportes acaba de aprobar en general la Ley Alberto, este proyecto de ley que busca impedir que un conductor del transporte público mayor suba a una micro a conducir bajo la influencia del alcohol o las drogas", sostuvo el parlamentario del Partido Comunista (PC) por el Distrito 7 de Valparaíso.

Asimismo, recordó que "este proyecto de ley reúne dos propuestas, dos mociones: la nuestra, que implica la obligación de las empresas de hacer un control diario de alcotest y narcotest a los conductores, y la de la diputada Marzán, que también busca el mismo fin para impedir, justamente, que se produzcan nuevas tragedias".

También expuso que "este proyecto de ley, estas dos mociones, surgen como consecuencia de la tragedia que se dio en Valparaíso con la muerte de Alberto, estudiante del Liceo Eduardo de la Barra, quien falleció a causa de un conductor criminal que estaba conduciendo bajo la influencia de las drogas. Y recientemente hemos tenido otros casos dramáticos, como el de Paloma, estudiante de la UV”.

Finalmente, el parlamentario oficialista expresó que "esperamos que esto avance rápidamente en la Comisión y en el Congreso para que prontamente sea Ley de la República, para impedir más muertes por estas conductas criminales”.

