Decretan prisión preventiva para conductor que protagonizó robo y generó fatal colisión en Providencia

En prisión preventiva quedó este lunes el conductor involucrado en una persecución policial ocurrida el domingo en la comuna de Providencia, que terminó con dos fallecidos y un tercero en riesgo vital.

El imputado fue acusado de conducir bajo efectos de sustancias psicotrópicas con resultado de muerte y lesiones graves, además de robo en lugar no habitado y daños. El tribunal otorgó un plazo de 120 días para la investigación.

Según el fiscal Alan Hernández, la libertad del sujeto representaba “un peligro para la sociedad dada la pluralidad de los graves delitos imputados”.

El persecutor detalló que “era el que conducía el vehículo siniestrado, vehículo el cual se pasa un semáforo en rojo en un cruce regulado, y es colisionado por un bus del Transantiago, ingresando de lleno ambos vehículos al servicentro afectado”.

La defensa del imputado alegó que este solo conocía a uno de los involucrados en el intento de robo -quien falleció- y que no participó en los delitos. Sin embargo, el Ministerio Público afirmó tener antecedentes que contradicen esa versión.

Respecto al tercer involucrado, el persecutor indicó: “Esta persona se encuentra en estado crítico, se encuentra entubado, inconsciente, con riesgo vital”. Por ello, se decidió dejarlo apercibido y en libertad, con posibilidad de formalización futura.

“Al momento si esta persona se llega a recuperar, se le va a fijar una fecha de formalización por los cargos, que en este caso a él le cabrían como robo en lugar no habitado en calidad de frustrado”, agregó Hernández.

PURANOTICIA