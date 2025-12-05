Decretan prisión preventiva para 17 vinculados a "mafia china" que operaba en el barrio Meiggs

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dictó prisión preventiva para 17 de los 18 miembros de la "mafia china" que operaba en el barrio Meiggs de Santiago.

Todos fueron detenidos en el marco de la operación “Muralla Oriental” de la Policía de Investigaciones (PDI) por los delitos de tráfico de drogas, secuestros, homicidios, extorsión, contrabando y defraudaciones, entre otros.

En el caso de siete imputados, el tribunal decretó prisión preventiva por peligro para la sociedad, mientras que para los otros 10 tomó la medida por riesgo de fuga. Uno de los imputados quedó con arresto domiciliario, firma quincenal y arraigo, ya que solo fue formalizado por porte de municiones.

Los siete que quedaron en prisión preventiva formaban la cúpula de la "mafia china", incluido el excarabinero que prestaba labores de seguridad y que avisaba a la banda de los operativos de la policía. Fueron formalizados por asociación criminal y lavado de dinero Respecto a los otros 10, se les formalizó por tráfico de drogas.

En la operación "Muralla Oriental" fueron detenidas 30 personas tras allanamientos a 63 propiedades en Santiago, Estación Central, Quinta Normal y Providencia. Solo 18 pasaron a formalización este viernes, mientras que el resto quedó apercibido a la espera de ser citado por Fiscalía Metropolitana Centro Norte. La PDI incautó cerca de 600 millones de pesos.

