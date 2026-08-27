Decretan prisión preventiva para cinco extranjeros vinculados al Tren de Aragua por secuestro en Providencia

El 8° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para cinco extranjeros con ingreso irregular al país, involucrados en el secuestro de un ciudadano peruano, cometido en la comuna de Providencia.

Dos imputados fueron formalizados por secuestro extorsivo y robo con violencia e intimidación, en tanto los otros tres recibieron cargos por tráfico ilícito de estupefacientes, y porte ilegal de arma de fuego. El tribunal fijó un plazo de investigación de 180 días.

Lo hechos ocurrieron a las 20.50 horas del 1 de agosto pasado, cuando la víctima fue subida a la fuerza a un vehículo en General Bustamante y liberada al día siguiente, luego de haber sido amenazado y maltratado en una vivienda de Recoleta.

El casi fue investigado por la Fiscalía ECOH de la región Metropolitana y la BIPE de la PDI. Gracias a grabaciones y cámaras de seguridad los investigadores pudieron dar con el vehículo utilizado por los secuestradores.

Con esa información y el testimonio del afectado, la policía logró detener a un venezolano y a un colombiano que participaron directamente en el secuestro y del robo que afectó a la vivienda de la víctima, ya que los delincuentes usaron sus llaves para entrar y sustraer especies.

Cabe señalar que la investigación permitió establecer que los detenidos tendrían vínculos con el Tren de Aragua.

En el operativo también fueron detenidos tres venezolanos vinculados a los secuestradores. En su poder se encontraron dos armas, un cargador extendido, municiones, dispositivos destinados a la falsificación de cédulas de identidad, y 932 gramos de pasta base de cocaína.

PURANOTICIA