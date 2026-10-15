Decretan prisión para imputada por asesinato de adolescente venezolano de 16 años en Buin

El Juzgado de Garantía de Puente Alto decretó prisión preventiva para una mujer que fue detenida por el secuestro y posterior asesinato de un adolescente venezolano de 16 años.

Este hecho se produjo durante la madrugada del 27 de septiembre en la Autopista Acceso Sur, en la comuna de Buin.

La fiscal ECOH Marcela Adasme señaló que la imputada fue formalizada por el delito de secuestro con homicidio.

Detectives de la Brigada de Homicidios (BH) Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron el miércoles a la mujer chilena de 30 años por su presunta participación en el delito de secuestro con homicidio del menor de edad.

Según antecedentes del caso, la víctima y otro joven de 18 años se encontraban en una fiesta en Puente Alto cuando fueron interceptados por un grupo de sujetos encapuchados y armados, quienes los obligaron a subir a una camioneta y los trasladaron contra su voluntad hasta Buin.

En ese lugar, ambos fueron atacados con armas de fuego. El adolescente de 16 años falleció producto de las heridas, mientras que el otro joven logró escapar del lugar.

El jefe de la BH Metropolitana, subprefecto José Cáceres, señaló que las diligencias permitieron establecer que las víctimas fueron privadas de libertad en la población Marta Brunet, en Puente Alto, antes de ser trasladadas hasta la Autopista Acceso Sur.

(Imagen: @ECOH_FiscaliaRM)

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