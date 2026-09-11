Decretan internación provisoria para hombre que confesó crimen de Mariana Sepúlveda en Conchalí

El Segundo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la internación provisoria de Ghislaín Quiroz Carrizo, 42 años, el sujeto que confesó el homicidio de la joven Mariana Sepúlveda, supuestamente cometido en 2008 en Conchalí.

El tribunal dispuso que el imputado cumpla la medida cautelar en un recinto hospitalario de Gendarmería, debido a que sufre las secuelas de un accidente cerebrovascular, lo que provocó una capacidad cognitiva reducida.

Al respecto, el fiscal Marcelo Cabrera explicó que "el imputado tiene ciertas condiciones cognitivas que hacen necesario su procedimiento especial. Para estos efectos ya se dispuso un peritaje por parte del Servicio Médico Legal".

"Estamos a la espera de éste y será fundamental para efectos de ver cómo se continúa la causa bajo un procedimiento especial o bajo un procedimiento ordinario", añadió.

En todo caso, el sujeto fue formalizado por homicidio calificado, inhumación y exhumación ilegal, ya que enterró el cuerpo en su vivienda y después lo sacó para arrojar sus restos en otros lugares.

Los hechos quedaron al descubierto el domingo pasado en la noche, cuando el imputado -que era vecino de la joven de 19 años- se presentó ante la 5a. Comisaría, donde relató que le había quitado la vida para luego enterrar el cuerpo en una de las habitaciones de su vivienda en pasaje Logroño. Cinco años más tarde, trasladó los restos hacia otro lugar.

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